Москва1 нояВести.Силы ПВО Министерства обороны РФ ликвидировали пять беспилотников, атаковавших Тульскую область, сообщил вечером в воскресенье, 1 ноября, в своем MAX-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
Подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 5 украинских беспилотников. Пострадавших нетнаписал чиновник
По его словам, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Миляев подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее губернатор сообщал, что за прошедшую ночь в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России был уничтожен один украинский беспилотник.