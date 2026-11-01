Миляев: в небе над Тульской областью уничтожены 5 БПЛА

Пять беспилотников сбили над Тульской областью Миляев: в небе над Тульской областью уничтожены 5 БПЛА

Москва1 ноя Вести.Силы ПВО Министерства обороны РФ ликвидировали пять беспилотников, атаковавших Тульскую область, сообщил вечером в воскресенье, 1 ноября, в своем MAX-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 5 украинских беспилотников. Пострадавших нет написал чиновник

По его словам, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Миляев подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор сообщал, что за прошедшую ночь в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России был уничтожен один украинский беспилотник.