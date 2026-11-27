В Москве во время установки вывески маркетплейса рабочий упал с высоты

Рабочий маркетплейса сорвался с высоты при монтаже вывески в Москве В Москве во время установки вывески маркетплейса рабочий упал с высоты

Москва27 ноя Вести.На улице Василия Ланового в Москве рабочий местного маркетплейса упал со строительной туры во время установки вывески. Его доставили в больницу, сообщает MK.RU.

У мужчины диагностированы переломы рук.

Рабочий местного маркетплейса планировал заняться монтажом вывески перед входом в пункт выдачи заказов. Он установил строительную переносную туру высотой более трех метров, залез на нее и начал разбираться с проводами отмечается в сообщении

Во время работы мужчина поскользнулся и упал на асфальт. Пострадавшему помогли местные жители.