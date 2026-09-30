Жителей Калужской и Тульской областей предупредили о ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена в Калужской и Тульской областях Жителей Калужской и Тульской областей предупредили о ракетной опасности

Москва30 сен Вести.В Калужской и Тульской областях вечером 30 сентября объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили губернаторы Владислав Шапша и Дмитрий Миляев.

Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность написал Шапша в мессенджере MAX

Он попросил жителей быть бдительными и осторожными, сохранять спокойствие и ждать отбоя опасности.

Ракетная опасность в Тульской области проинформировал Миляев

Он также призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил единый номер вызова экстренных служб – 112.