Москва30 сенВести.В Калужской и Тульской областях вечером 30 сентября объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили губернаторы Владислав Шапша и Дмитрий Миляев.
Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасностьнаписал Шапша в мессенджере MAX
Он попросил жителей быть бдительными и осторожными, сохранять спокойствие и ждать отбоя опасности.
Ракетная опасность в Тульской областипроинформировал Миляев
Он также призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил единый номер вызова экстренных служб – 112.