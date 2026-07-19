Москва19 июл Вести.На территории Калужской области объявлена тревога в связи с угрозой ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность! Если вы дома – отойдите от окон. Если вы на улице или в транспорте – зайдите в ближайшее здание, не подходите к окнам. Пользуйтесь "правилом двух стен" - найдите место в помещении, которое отделено от улицы двумя стенами (например, коридор или ванная комната) предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX, рекомендовав жителям региона сохранять спокойствие

Ранее ночью 19 июля ракетная опасность была объявлена также в Ростовской, Орловской и Брянской областях.