Red Wings начала полеты из аэропорта Жуковский в Минск

Red Wings запустила рейсы из аэропорта Жуковский в Минск Red Wings начала полеты из аэропорта Жуковский в Минск

Москва7 июн Вести.Российская авиакомпания Red Wings начала выполнять полеты из подмосковного Жуковского в Минск (Белоруссия), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания Red Wings начала выполнение регулярных рейсов из международного аэропорта "Жуковский" в Белоруссию. С 5 июня полеты на российских самолетах SSJ-100 выполняются еженедельно по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях отмечает пресс-служба Red Wings

По расписанию, вылеты из "Жуковского " выполняют по пятницам в 19:40 и воскресеньям в 14:45. Обратные рейсы из Минска проходят по пятницам в 22:00 и воскресеньям в 14:10.

Прямой перелет между Москвой и Минском занимает 1 час 35 минут.

В летнем расписании 2026 года Red Wings выполняет рейсы в Белоруссию из Москвы, Самары, Перми и Челябинска.