Реквизитор рассказала, как в кино воссоздавали Олимпиаду в Финляндии Реквизитор Алексеева рассказала, где можно научиться ее профессии

Москва8 мая Вести.Профессии реквизитор можно научиться, только придя на съемочную площадку. Этим с ИС "Вести" поделилась реквизитор Наталья Алексеева.

Она рассказала о своем опыте работы над Олимпиадой в Финляндии в фильме "Первый на Олимпе". По словам Алексеевой, ее предстояло придумать.

Вся Олимпиада, вот которая проходила в Финляндии, нам пришлось ее не просто воссоздать, а придумать заново, потому что мы не могли использовать символику той реальной Олимпиады, поэтому мы делали подобную свою. Этой профессии можно научиться, только придя на съемочную площадку. Больше ее нигде не преподают поделилась она

За свою работу над фильмом "Первый на Олимпе" Наталью Алексееву признали лучшей из реквизиторов на премии "ЦЕХ. За кадром".

Премьера фильма "Первый на Олимпе" состоялась в начале октября 2025 года.