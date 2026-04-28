Reuters утверждает, что КСИР концентрирует в своих руках власть в Иране Reuters: КСИР постепенно захватывает власть у верховного лидера Ирана

Москва28 апр Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) постепенно перехватывает власть в Иране, верховный лидер Моджтаба Хаменеи остается "во главе системы", но его роль состоит в легитимизации уже принятых решений. Об этом пишет агентство Reuters.

Как отмечает агентство, гибель "бесспорного арбитра", аятоллы Али Хаменеи положила конец "единоличному правлению" в Иране, при его сыне Моджтабе Хаменеи установился иной порядок.

...Три человека, знакомые с внутренними обсуждениями, говорят, что его роль в основном заключается в легитимизации решений, принимаемых его генералами, а не в отдаче собственных директив говорится в публикации

Как отмечает Reuters, сейчас в решении ключевых государственных вопросов доминируют командиры КСИР, а "решающего, авторитетного арбитра" нет.

Агентство со ссылкой на пакистанского чиновника пишет, что в Иране, по всей видимости, сейчас нет единой структуры принятия решений, и иногда для реакции требуется до трех дней.

Авторы статьи отмечают, что на фоне войны с Израилем и США и затяжного кризиса в республике установился порядок, при котором власть перешла в руки членов Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ), аппарата верховного лидера и КСИР. Последний теперь доминирует и в военной стратегии, и в области принятия ключевых политических решений.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко говорил ИС "Вести", что Тегеран в лице представителей КСИР занял абсолютно жесткую и прагматичную позицию.