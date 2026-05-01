Москва1 маяВести.Верховный лидер Исламской Республики Иран Моджтаба Хаменеи установит новый порядок управления Персидским заливом. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Отмечается, что военно-морские силы КСИР планируют трансформировать водные пространства, находящиеся под контролем Исламской Республики, в "источник средств к существованию" для народа Ирана.
Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством Верховного лидераприводит заявление КСИР агентство Tasnim
Между тем вице-спикер иранского парламента Али Никзад заявил, что Тегеран обладает исключительным правом на использование Ормузского пролива.