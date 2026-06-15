Москва15 июн Вести.Представитель АНО "Русско-иранский центр правового и экономического сотрудничества" Аббас Мирзаи Гази в комментарии для "Соловьёв Live" опроверг экспертные оценки, согласно которым Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал играть более важную роль в принятии решений внутри Ирана с момента начала агрессии Америки и Израиля. Об этом сообщает ИС "Вести".

Он также опроверг предположение о прямой зависимости между быстрой эскалацией событий, жесткими мерами реагирования и влиянием Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на действия противников. По его словам, духовный верховный лидер Ирана остается центральной фигурой в государстве, вокруг которой сосредоточена вся власть.

Я думаю, все, что они сейчас делают, это естественно, их обязанности. И то, что делают – это результаты многолетней подготовки. И сейчас просто по времени все совпало и со стороны может выглядеть, что власть под их контролем, но по факту это не так. У нас есть духовный верховный лидер, который все вокруг себя аккумулирует и все контролирует. И КСИР всегда были под руководством нашего верховного лидера рассказал Гази

Ранее сообщалось, что военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив, сообщает ВМС КСИР.