Режим беспилотной опасности объявили в Тюменской области В Тюменской области объявлен режим беспилотной опасности

Москва11 ноя Вести.В Тюменской области введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор в MAX.

Он подчеркнул, что это – превентивная мера.

Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности говорится в публикации

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие, быть бдительными, а также напомнил о запрете распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА и их обломков, а также работы ПВО.

Ранее сегодня сообщалось, что сигнал беспилотной опасности объявлен в ХМАО – Югре.