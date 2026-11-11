Москва11 нояВести.В Тюменской области введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор в MAX.
Он подчеркнул, что это – превентивная мера.
Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасностиговорится в публикации
Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие, быть бдительными, а также напомнил о запрете распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА и их обломков, а также работы ПВО.
Ранее сегодня сообщалось, что сигнал беспилотной опасности объявлен в ХМАО – Югре.