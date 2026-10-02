Татарстан из-за переувлажнения почвы и заморозков ввел для аграриев режим ЧС

Режим ЧС для аграриев введен в Татарстане Татарстан из-за переувлажнения почвы и заморозков ввел для аграриев режим ЧС

Москва2 окт Вести.Режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей из-за гибели посевов и региональный уровень реагирования ввел в Татарстане глава республики Рустам Минниханов, передает "Интерфакс".

Соответствующее распоряжение было подписано 1 октября. Документ устанавливает режим ЧС в 41 из 43 муниципальных районов Татарстана.

Причиной стало сочетание опасных природных явлений – выпревания, заморозков и переувлажнения почвы, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур говорится в документе

Республиканский Минсельхозпрод и главы районов должны в пятидневный срок разработать меры по преодолению последствий ЧС.

Согласно данным Татгидромета, в пятницу, 2 октября, и в предстоящие выходные в республике ожидаются заморозки до минус 2-3 градусов и снег.