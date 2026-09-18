В Свердловской области для поддержки аграриев введен режим ЧС В Свердловской области из-за переувлажнения почв введен режим ЧС

Москва18 сен Вести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о введении в регионе режима ЧС. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации области.

Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отмечается в документе

Режим ЧС введен из-за переувлажнения почв с июня по август, когда в регионе вследствие сильных дождей возникли серьезные паводки.

Как уточнили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области, режим вводится в отношении земель сельскохозяйственного назначения в 37 муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге.

Решение направлено на поддержку аграриев, пострадавших от паводков. Теперь они могут получить страховые выплаты за потерянный урожай, а также избежать штрафов и возврата бюджетных субсидий.

Паслер, со своей стороны, заявил, что аграрии в текущем году получат поддержку в размере порядка 5 миллиардов рублей.