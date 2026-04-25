Москва25 апр Вести.Роскомнадзор, предположительно, заблокировал социальную сеть Untappd, пользователями которой являются любители пива, пишет Лента.ru.

В материале говорится, что стали появляться жалобы от российских пользователей на отсутствие доступа к сайту у разных мобильных операторов и провайдеров.

В сервисе Untappd перестали загружаться лента и карты, также не работают социальные функции и не отображаются элементы интерфейса. При этом соцсеть работают при включенном VPN.

Ведомство не анонсировало причину блокировки, отмечает издание.