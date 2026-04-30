Москва30 апрВести.В аэропортах Перми (Большое Савино) и Бугульмы в целях безопасности введены ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в Telegram-канале ведомства
Ранее в Татарстане и Пермском крае был введен режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки украинских дронов.
Согласно данным Росавиации, временный запрет на полеты действует в аэропортах нескольких городов, включая Нижний Новгород, Самару, Пензу и Саратов.