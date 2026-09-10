Москва10 сенВести.Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Махачкалы (Уйташ), Краснодара (Пашковский) и Сочи возобновили работу в штатном режиме после вынужденных ограничений, связанных с усилением мер безопасности.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале на платформе MAX
Ранее в ночь с 9 на 10 сентября на территории Краснодарского края и Северного Кавказа объявлялась воздушная тревога из-за опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).