Москва17 сен Вести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Ярославля на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX

Согласно актуальным данным пресс-служба Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах 11 городов, включая московские Домодедово и Внуково. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к столице два украинских БПЛА.