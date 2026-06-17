Москва17 июн Вести.Решения по блокировке в России сайта Hip-Hop.ru не принимались. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее на самом сайте появилось сообщение о том, что форум о русскоязычной рэп-культуре Hip-Hop.ru стал недоступен пользователям в РФ.

Решения уполномоченных органов в отношении данного сайта не поступали. Доступ к ресурсу в настоящее время не ограничивается говорится в сообщении Роскомнадзора

Форум появился в начале 2000-х и прославился проведением независимых рэп-баттлов.