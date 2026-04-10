Компании из РФ смогут управлять промпроизводствами на Кубе

Российский бизнес допустят к управлению промпроизводствами на Кубе

Москва10 апр Вести.Компании из России допустят до управления промышленными производствами на Кубе. Об этом сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

Он отметил, что соответствующий вопрос обсуждался на межправительственной комиссии. Слова Чекушова приводит РИА Новости.

Проговорили с кубинскими партнерами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании сказал замминистра

Чекушов добавил, что российский бизнес сможет рассмотреть Кубу как объект для инвестиций.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков исключил вероятность предательства Кубы со стороны России.