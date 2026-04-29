Боец РФ рассказал, как ВСУ объявили за его голову награду в 800 тысяч долларов

Российский боец рассказал, что ВСУ оценили его голову в 800 тыс. долларов Боец РФ рассказал, как ВСУ объявили за его голову награду в 800 тысяч долларов

Москва29 апр Вести.Российский военнослужащий с позывным Погранец рассказал о выставленной Вооруженными силами Украины за его голову цене в 800 тысяч долларов.

В интервью RT он рассказал, что в ряды ополчения в Донецкой Народной Республике он вступил в 2014 году. Сейчас ему 54 года. По его словам, тогда все шли на фронт с одной целью: защитить дом, памятники, историю и не допустить фашизм на свою землю. Побывал во многих боях. В 2022 году участвовал в штурме Мариуполя, Ясиноватой. Неоднократно был ранен.

В списки на сайте "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен на территории России) был внесен практически сразу после того, как попал в ополчение; киевский режим обвиняет его "в терроризме и сепаратизме".

По его словам, баннеры с его фотографиями висели по всему Краматорску. Об этом он узнал случайно от волонтеров, с которыми встретился в Москве, находясь в отпуске. Погранец отметил, что цена за его жизнь поднялась после уничтожения техники ВСУ, в том числе во время боев в Ясиноватой.

Теперь боец признается, что стал фаталистом