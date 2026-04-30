Москва30 апр Вести.Россия в качестве гуманитарной помощи передала Республике Нигер 20 тыс. тонн минеральных удобрений. Об этом сообщили в посольстве РФ.

28 апреля по приглашению Министерства сельского хозяйства и животноводства Нигера Посол России в Нигере В. С. Воропаев принял участие в церемонии передачи нигерским партнерам 20 тыс. тонн минеральных удобрений в качестве российской гумпомощи говорится в сообщении диппредставительства

В торжественной церемонии передачи помощи приняли участие посол РФ Виктор Воропаев, министр сельского хозяйства и животноводства Махаман Эльхадж Усман, генсек МИД Нигера Сулейман Иссаку и гендиректор Центра снабжения сельскохозяйственной продукцией и оборудованием (CAIMA) Иссуфу Бауа. Удобрения были расфасованы в мешки с символикой двух стран.

Глава Минсельхоза Нигера выразил искреннюю благодарность руководству РФ, отметив качество российских удобрений, которые "внесут значительный вклад в повышение плодородия почв" и увеличат урожайность сельскохозяйственных культур.

Посол России Воропаев заявил, что Нигер обладает огромным потенциалом как для обеспечения продовольствием своего населения, так и для превращения в крупного регионального экспортера сельхозпродукции. Он подчеркнул, что Россия рада внести вклад в достижение Нигером продовольственного суверенитета, особенно с учетом климатических особенностей и возрастающей роли удобрений.

Дипломат также указал на важность укрепления связей по энергетическому, сельскохозяйственному, гуманитарному трекам и в сфере безопасности. Он добавил, что "Россия продолжит поддерживать нигерских друзей в их стремлении построить суверенное и процветающее государство".