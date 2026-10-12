Москва12 октВести.Работа сайта аэропорта Пулково восстановлена после сбоя, который произошел утром 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба петербургской воздушной гавани.
Сайт аэропорта Пулково восстановил свою работу. Однако информация на части разделов может быть неактуальна. Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуацииговорится в канале аэропорта на платформе MAX
В администрации авиагавани заверили, что в настоящее время специалисты работают над возобновлением работы сайта в полном объеме.