Москва12 октВести.Работа сайта аэропорта Пулково восстановлена после сбоя, который произошел утром 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба петербургской воздушной гавани.

Сайт аэропорта Пулково восстановил свою работу. Однако информация на части разделов может быть неактуальна. Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации

говорится в канале аэропорта на платформе MAX

В администрации авиагавани заверили, что в настоящее время специалисты работают над возобновлением работы сайта в полном объеме.