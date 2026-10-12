Сайт аэропорта Пулково возобновил работу после сбоя После сбоя возобновил работу сайт аэропорта Пулково

Москва12 окт Вести.Работа сайта аэропорта Пулково восстановлена после сбоя, который произошел утром 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба петербургской воздушной гавани.

Сайт аэропорта Пулково восстановил свою работу. Однако информация на части разделов может быть неактуальна. Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации говорится в канале аэропорта на платформе MAX

В администрации авиагавани заверили, что в настоящее время специалисты работают над возобновлением работы сайта в полном объеме.