Москва27 ноя Вести.Ночью 27 ноября в Салехарде произошло отключение электроэнергии, сообщил в MAX глава города Алексей Титовский.

Он проинформировал, что специалисты оперативно выехали на место аварии, и призвал родителей оставить детей дома – не отправлять их в школы и детские сады.

Салехардцы, сегодня ночью в городе произошло отключение электроэнергии написал Титовский

Пресс-служба администрации Салехарда сообщила в мессенджере MAX, что авария произошла на внешних сетях. Начались работы по запуску местной электрогенерации, электричество подключается районами, говорится в публикации от 7 утра по московскому времени (9 часов по местному).