Москва15 нояВести.В Севастополе отражена атака беспилотного летательного аппарата, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.
В нейтрализации БПЛА участвовали силы противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп.
Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 1 БПЛА над морем в районе Северной стороныговорится в заявлении
В результате произошедшего никто не пострадал, повреждений нет.
Ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу, в настоящее время она отменена.