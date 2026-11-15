Над морем сбит беспилотник, летевший к Севастополю

Сбит БПЛА, атаковавший Севастополь Над морем сбит беспилотник, летевший к Севастополю

Москва15 ноя Вести.В Севастополе отражена атака беспилотного летательного аппарата, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.

В нейтрализации БПЛА участвовали силы противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 1 БПЛА над морем в районе Северной стороны говорится в заявлении

В результате произошедшего никто не пострадал, повреждений нет.

Ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу, в настоящее время она отменена.