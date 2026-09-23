В Севастополе силы ПВО отражают атаку БПЛА В Севастополе отражают атаку украинских беспилотников

Москва23 сен Вести.Средства ПВО отражают атаку украинских беспилотников над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в Ленинском и Гагаринском районах, в районе Северного и Южных молов, Балаклавы написал глава города

Он добавил, что военные уничтожают БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.