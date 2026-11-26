Москва26 нояВести.Вечером в четверг, 26 ноября, на Линии 5 петербургского метро произошел сбой в движении, сообщили в пресс-службе метрополитена.
На некоторое время было остановлено движение поездов от станции "Садовая" до станции "Комендантский проспект". Это произошло из-за падения пассажира на пути на станции "Чкаловская".
На станцию "Чкаловская" направлены аварийно-спасательные формирования метрополитена для оказания помощи пассажируговорится в сообщении в MAX
Также на станцию была вызвана скорая медицинская помощь. Пассажира подняли с путей в 21.01. В 21.07 было восстановлено движение поездов. Информации о состоянии пострадавшего пока не приводится.