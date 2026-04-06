Москва6 апр Вести.Попытка подрыва "Турецкого потока" является организованной операцией. Об этом ИС "Вести" заявил директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.

По его словам, вероятно, "Турецкий поток" пыталась подорвать группа мигрантов, прошедших военную подготовку под контролем одной из спецслужб.

Я не могу точно сказать, кто это был. Взрывчатка американского производства. Я не могу утверждать, что это американцы, украинцы (хотя лично я склоняюсь к этому) или европейские спецслужбы. Но ясно одно – это серьезно организованная операция сказал Баятович

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что беспилотная атака Украины по "Турецкому потоку" является грубым нападением на суверенитет Венгрии.