Москва6 апр Вести.Целью подрыва "Турецкого потока" является поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбан на выборах. Об этом ИС "Вести" заявил директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.

По его словам, если бы произошел взрыв на трубе диаметром 1220 миллиметров при давлении 75 бар, это было бы сопоставимо с попаданием ракеты "Искандера".

Цель – создать экономическое, политическое и иное давление, чтобы Орбан проиграл выборы … Это не игра. Цель – полностью вывести из строя "Турецкий поток" и оставить Сербию и Венгрию без газа. Аналогичное давление оказывается и на Словакию сказал Баятович

Ранее директор госкомпании "Сербиягаз" заявил, что попытка подрыва "Турецкого потока" является серьезно организованной операцией.