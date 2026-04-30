SHOT: жители Перми сообщают о взрывах над городом SHOT: в Перми идет отражение воздушной атаки

Москва30 апр Вести.Силы противовоздушной обороны отражают атаку в Перми, сообщает Telegram-канал SHOT. Местные жители рассказали о нескольких взрывах над городом и включенной сирене системы оповещения.

За это время сирена воздушной опасности выла уже три раза говорится в публикации со ссылкой на горожан

Официальных данных о последствиях атаки БПЛА пока не поступало.

Ранее в Росавиации сообщили о закрытии аэропорта Перми. Воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.