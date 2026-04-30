Москва30 апрВести.Силы противовоздушной обороны отражают атаку в Перми, сообщает Telegram-канал SHOT. Местные жители рассказали о нескольких взрывах над городом и включенной сирене системы оповещения.
За это время сирена воздушной опасности выла уже три разаговорится в публикации со ссылкой на горожан
Официальных данных о последствиях атаки БПЛА пока не поступало.
Ранее в Росавиации сообщили о закрытии аэропорта Перми. Воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.