Власти Швейцарии изучают возможность отказа от использования продуктов Microsoft в госсекторе в пользу софта с открытым исходным кодом. Об этом пишет NZZ со ссылкой на официального представителя кабмина конфедерации.
В правительстве заявили, что вопрос перехода от проприетарного ПО к открытому связан с суверенитетом и национальной безопасностью страны. В кабине говорят, что "осведомлены о рисках", касающихся того, что доступ к файлам, хранящимся в облачных сервисах Microsoft, могут получить власти США в соответствии с американскими законами.
Издание отмечает, что сейчас продуктами Microsoft пользуются около 54 тысяч сотрудников федеральной администрации Швейцарии.