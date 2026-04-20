Швейцарские чиновники попрощаются с ПО Microsoft NZZ: Швейцария хочет заменить ПО Microsoft аналогами с открытым исходным кодом

Москва20 апр Вести.Власти Швейцарии изучают возможность отказа от использования продуктов Microsoft в госсекторе в пользу софта с открытым исходным кодом. Об этом пишет NZZ со ссылкой на официального представителя кабмина​​​ конфедерации.

В правительстве заявили, что вопрос перехода от проприетарного ПО к открытому связан с суверенитетом и национальной безопасностью страны. В кабине говорят, что "осведомлены о рисках", касающихся того, что доступ к файлам, хранящимся в облачных сервисах Microsoft, могут получить власти США в соответствии с американскими законами.

Издание отмечает, что сейчас продуктами Microsoft пользуются около 54 тысяч сотрудников федеральной администрации Швейцарии.