Москва13 нояВести.Нефтехимическая компания "Сибур" заявила "Интерфаксу", что не ждет влияния британских санкций на свою устойчивость и не считает решение властей в Лондоне обоснованным и легитимным.
Ранее правительство Великобритании опубликовало новый антироссийский санкционный список. В него попали, в части, "Славнефть", СИБУР Холдинг и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).
"Сибур" не считает принятое регулятором Великобритании решение ни легитимным, ни обоснованным. Влияния на устойчивость компании не ожидаемговорится в сообщении компании
В "Сибуре" отметили, что не занимаются добычей полезных ископаемых, деятельность компании связана с разработкой современных синтетических материалов, которые улучшают качество жизни людей.
Юристы компании внимательно изучат аргументацию Великобритании, оставляем за собой право оспаривать вводимые ограниченияуказывается в сообщении
В российском посольстве в Лондоне говорили, что новые санкции против "Сибура" и ряда других компаний подтверждают курс Британии на конфронтацию и стремление к затягиванию украинского конфликта.