"Сибур" не ждет, что британские санкции повлияют на устойчивость компании

"Сибур" не ждет влияния нелегитимных британских санкций на свою устойчивость "Сибур" не ждет, что британские санкции повлияют на устойчивость компании

Москва13 ноя Вести.Нефтехимическая компания "Сибур" заявила "Интерфаксу", что не ждет влияния британских санкций на свою устойчивость и не считает решение властей в Лондоне обоснованным и легитимным.

Ранее правительство Великобритании опубликовало новый антироссийский санкционный список. В него попали, в части, "Славнефть", СИБУР Холдинг и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).

"Сибур" не считает принятое регулятором Великобритании решение ни легитимным, ни обоснованным. Влияния на устойчивость компании не ожидаем говорится в сообщении компании

В "Сибуре" отметили, что не занимаются добычей полезных ископаемых, деятельность компании связана с разработкой современных синтетических материалов, которые улучшают качество жизни людей.

Юристы компании внимательно изучат аргументацию Великобритании, оставляем за собой право оспаривать вводимые ограничения указывается в сообщении

В российском посольстве в Лондоне говорили, что новые санкции против "Сибура" и ряда других компаний подтверждают курс Британии на конфронтацию и стремление к затягиванию украинского конфликта.