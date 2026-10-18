Силы ПВО сбили над Тульской областью 49 беспилотников 49 БПЛА уничтожены над Тульской областью

Москва18 окт Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении над регионом 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 49 украинских беспилотников написал он в мессенджере MAX

По предварительным данным, пострадавших, а также зданий и инфраструктуры нет.

Губернатор попросил жителей в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.