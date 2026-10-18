Москва18 октВести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении над регионом 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 49 украинских беспилотников

написал он в мессенджере MAX

По предварительным данным, пострадавших, а также зданий и инфраструктуры нет.

Губернатор попросил жителей в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.