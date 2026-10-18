Москва18 октВести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении над регионом 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 49 украинских беспилотниковнаписал он в мессенджере MAX
По предварительным данным, пострадавших, а также зданий и инфраструктуры нет.
Губернатор попросил жителей в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.