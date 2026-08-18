В Тульской области сбиты 33 беспилотника ПВО сбила 33 беспилотника в Тульской области, угроза БПЛА сохраняется

Москва18 авг Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили в Тульской области 33 беспилотных летательных аппарата, сообщил в MAX губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры нет, отметил он.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА говорится в публикации

Дмитрий Миляев также напомнил жителям об опасности обломков БПЛА, которые могут быть обработаны отравляющими веществами или содержать взрывчатку.

Губернатор подчеркнул, что к фрагментам дронов нельзя приближаться, при их обнаружении необходимо связаться с экстренными службами.