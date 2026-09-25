Москва25 сенВести.Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили за прошедшую ночь 33 украинских в небе над Тульской областью. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Зафиксировано повреждение остекления в нескольких многоквартирных и частных домах города Ефремова, а также остекления нескольких частных хозяйственных построек в Каменском и Воловском районахговорится в сообщении
По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы работают на местах.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, отметил губернатор.