Над Тульской областью за минувшую ночь ликвидированы 33 вражеских беспилотника

Миляев: 33 БПЛА ВСУ сбиты над Тульской областью Над Тульской областью за минувшую ночь ликвидированы 33 вражеских беспилотника

Москва25 сен Вести.Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили за прошедшую ночь 33 украинских в небе над Тульской областью. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Зафиксировано повреждение остекления в нескольких многоквартирных и частных домах города Ефремова, а также остекления нескольких частных хозяйственных построек в Каменском и Воловском районах говорится в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы работают на местах.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, отметил губернатор.