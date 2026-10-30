Собянин: еще 21 дрон сбит на подлете к Москве

Силы ПВО сбили под Москвой 21 беспилотник Собянин: еще 21 дрон сбит на подлете к Москве

Москва30 окт Вести.Силы противовоздушной обороны сбили 21 беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

21 БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб написал глава города

Ранее сообщалось о 16 сбитых беспилотниках.

С 20.30 28 октября по 07.00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны России на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве.