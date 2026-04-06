Москва6 апр Вести.В Махачкале есть вероятность начала интенсивных дождей до конца текущей недели. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, к отрогам Кавказа пробьется гребень Азорского антициклона. Под его натиском дождевые тучи станут рассеиваться, в связи с чем активизируется работа по устранению дождевого паводка в регионе.

В Махачкале вплоть до среды вероятность осадков минимальна. Сегодня-завтра воздух в городе прогреется до +17...+18, что на несколько градусов выше нормы. И только в четверг-пятницу в столице Дагестана вновь возможны ливни, но их интенсивность будет небольшой, поэтому они не вызовут новых подтоплений пояснил Тишковец

Ранее сообщалось, что на Дагестан снова обрушились ливни, вызвавшие повторные подтопления нескольких участков федеральной автомобильной дороги "Кавказ".