Собянин: уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москву

Системы ПВО сбили 11 летевших к Москве беспилотников Собянин: уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москву

Москва18 окт Вести.Российские силы противовоздушной обороны после полуночи 18 октября ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном канале на платформе МАХ.

Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москву говорится в сообщении

По данным градоначальника, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Накануне силы ПВО ликвидировали 195 летевших к Москве дронов.