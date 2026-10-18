Москва18 октВести.Российские силы противовоздушной обороны после полуночи 18 октября ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном канале на платформе МАХ.
Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москвуговорится в сообщении
По данным градоначальника, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Накануне силы ПВО ликвидировали 195 летевших к Москве дронов.