Слуцкий пригласил в мотоклуб ЛДПР мотоциклиста, врезавшегося в его автомобиль Мотоциклиста, попавшего в ДТП с машиной Слуцкого, пригласили в мотоклуб ЛДПР

Москва26 авг Вести.После ДТП на Новом Арбате в Москве с участием автомобиля председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и мотоциклом участники аварии снова встретились. Об этом в мессенджере МАХ сообщил сам Леонид Слуцкий.

Сегодня встретился с Дмитрием Симончуком. Вчера мы познакомились при не самых приятных обстоятельствах. Главное, что все живы и здоровы, железо починим. Дмитрий - не только увлеченный мотоциклист, но и известный бармен. Он входит в двадцатку лучших в России. Удивительно, как такие происшествия порой объединяют людей. Дмитрий стал частью команды ЛДПР и вошел в наш мотоклуб. говорится в сообщении

Ранее Леонид Слуцкий написал в мессенджере МАХ об аварии и сообщил, что мотоциклист врезался в его автомобиль в центре Москвы.