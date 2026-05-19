"Дзен" может начать платить СМИ за использование их контента в ИИ-ассистенте

Москва19 мая Вести.Руководство контентной платформы "Дзен" рассматривает возможность выплат партнерским СМИ за использование их материалов в ИИ-ассистенте "Глиф". Об этом сообщил управляющий директор "Дзена" Александр Толокольников.

Толокольников на конференции ЦИПР отметил, что руководство платформы находится на этапе обсуждения различных вариантов реализации модели выплат.

Мы рассматриваем возможность модели, при которой использование новостного контента в генеративных ИИ-сервисах будет предполагать вознаграждение для медиа и СМИ. Сейчас мы изучаем возможные подходы к такой модели сказал он

