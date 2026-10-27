Перед падением в каньон в Адыгее туристы делали селфи

Сорвавшиеся в каньон в Адыгее туристы были пьяны и перед падением делали селфи Перед падением в каньон в Адыгее туристы делали селфи

Москва27 окт Вести.Два туриста из Ростовской области, которые сорвались с высоты порядка 80 метров в каньон горной реки Белая в районе Сахрайских водопадов в Адыгее, делали селфи на краю обрыва, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Собеседник агентства также уточнил, что мужчины, которые приехали в Адыгею отдохнуть и взяли в аренду внедорожник, были в состоянии алкогольного опьянения.

Двое мужчин-туристов перед падением в каньон над скальным обрывом делали селфи и фотографировались говорится в сообщении

ЧП произошло 24 октября. Один из мужчин погиб, второй с травмами был эвакуирован и передан медикам. СК ведет по данному факту доследственную проверку.

У выжившего туриста медики диагностировали многочисленные переломы, ушибы и сотрясение головного мозга. Врачи в Адыгее оказали ему всю необходимую помощь и стабилизировали состояние пациента. Затем пострадавшего транспортировали для дальнейшего лечения в Ростов-на-Дону.