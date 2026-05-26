Москва26 мая Вести.На Байкале существует немало мест, с которыми связаны легенды, трагические события и рассказы о необъяснимых явлениях. О самых загадочных уголках озера KP.RU рассказал гид и организатор туров Александр Малинин.

Одним из таких мест считается мыс Покойники на западном побережье Байкала в районе Байкало-Ленского заповедника. По словам Малинина, первоначально он назывался мыс Покойный, что означало тихую и защищенную от штормов бухту.

Среди мест с мрачной историей Малинин назвал остров Замогой в Ольхонском районе. В конце XIX века сюда, по преданиям, отправляли людей, заболевших проказой, чтобы предотвратить распространение инфекции. В начале 2000-х годов на острове провели церемонию отпевания умерших и установили православный крест.

Среди мест, связанных с трагическими событиями, Малинин выделил Сарминское ущелье. Именно здесь происходили крупнейшие катастрофы, вызванные мощным ветром сарма. В 1901 и 1902 годах в районе мыса Кобылья Голова погибли сотни людей во время шторма.

Мощная сарма налетела на пароход "Александр Невский", который буксировал баржи. Чтобы спастись, капитан обрубил канаты и отпустил баржи. Две из них разбило о камни, третью выбросило на отмель. Люди на ней спаслись, но вскоре многие погибли от переохлаждения. По словам очевидцев, ветер был настолько сильным, что тела утонувших примерзали к скалам на высоте 12 метров рассказал гид

Особое место в байкальских преданиях занимает скала Шаманка. В древности она считалась священным местом шаманов. Согласно местным верованиям, существовали строгие запреты на посещение и даже созерцание скалы для некоторых категорий людей.

Самым аномальным местом Байкала многие местные жители называют мыс Рытый. Добраться сюда можно только по воде или пешком по труднопроходимым маршрутам. Посетители мыса рассказывали о странных звуках, резких изменениях погоды, светящихся шарах и вещих снах.

Ранее российские следователи сообщили о ходе поисков семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в Кутурчинском Белогорье. Версия с их похищением не подтвердилась.