Москва15 маяВести.Во время удара ВСУ по дворцу культуры в Шахтерске Донецкой Народной Республики в здании вел прием глава городского округа Шахтерск Александр Шатов. Об этом рассказала сотрудница ДК Ольга, передает ТАСС.
Сама женщина получила травму головы при атаке, ей наложили два шва.
Был прием у главы [города Александра Шатова] на первом этаже в кабинете №19. Были люди, но их немного былоотметила Ольга, добавив, что сегодня в здании культурных мероприятий не проводилось
Также, по ее словам, люди во дворце ощутили четыре удара беспилотников. Они оперативно спустились в подвал.
Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ по ДК в Шахтерске погиб один человек, еще восемь пострадали.