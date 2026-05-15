ВСУ атаковали ДК в Шахтерске, когда мэр вел прием граждан в здании

Москва15 мая Вести.Во время удара ВСУ по дворцу культуры в Шахтерске Донецкой Народной Республики в здании вел прием глава городского округа Шахтерск Александр Шатов. Об этом рассказала сотрудница ДК Ольга, передает ТАСС.

Сама женщина получила травму головы при атаке, ей наложили два шва.

Был прием у главы [города Александра Шатова] на первом этаже в кабинете №19. Были люди, но их немного было отметила Ольга, добавив, что сегодня в здании культурных мероприятий не проводилось

Также, по ее словам, люди во дворце ощутили четыре удара беспилотников. Они оперативно спустились в подвал.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ по ДК в Шахтерске погиб один человек, еще восемь пострадали.