Москва15 маяВести.Сотрудники Следственного комитета расследуют обстоятельства удара, нанесенного ВСУ по Дому культуры в Шахтерске Донецкой Народной Республики.
ДК был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами.
По сообщению органов исполнительной власти, 8 человек пострадали и 1 погиб в результате атаки ВФУ с помощью беспилотных летательных аппаратов на Дом культуры в г. Шахтерскеговорится в заявлении Следкома, опубликованном в мессенджере MAX
В ведомстве подчеркнули, что действиям причастных к совершению преступления представителей украинских вооруженных формирований будет дана правовая оценка.
Ранее об ударе по мирным жителям сообщал глава ДНР Денис Пушилин.
Кроме Шахтерска, беспилотник ВСУ атаковал населенный пункт Селидово Красноармейского муниципального округа ДНР, ранив мужчину.