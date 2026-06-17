В Калининградской области найдены и обезврежены 42 авиабомбы времен ВОВ

Спасатели обезвредили 42 авиабомбы времен ВОВ в Калининградской области В Калининградской области найдены и обезврежены 42 авиабомбы времен ВОВ

Москва17 июн Вести.В Калининградской области пиротехники поисково-спасательного отряда МЧС РФ провели работы по уничтожению оставшегося со времен Великой Отечественной войны оружия. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

На территории карьера в районе поселка Ново-Каменское Черняховского муниципального округа была обнаружена 41 единица 4-килограммовых кумулятивных авиационных бомб говорится в сообщении

В Нестеровском муниципальном округе в районе поселка Знаменка 1 фугасную 50-килограммовую авиационную бомбу обнаружили при проведении сельскохозяйственных работ.

Опасные находки вывезены на полигон и уничтожены. По данным регионального ведомства, с начала года в регионе было обнаружено и уничтожено 19 751 взрывоопасных предметов, из них 87 авиабомб.