Москва17 июнВести.В Калининградской области пиротехники поисково-спасательного отряда МЧС РФ провели работы по уничтожению оставшегося со времен Великой Отечественной войны оружия. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.
На территории карьера в районе поселка Ново-Каменское Черняховского муниципального округа была обнаружена 41 единица 4-килограммовых кумулятивных авиационных бомбговорится в сообщении
В Нестеровском муниципальном округе в районе поселка Знаменка 1 фугасную 50-килограммовую авиационную бомбу обнаружили при проведении сельскохозяйственных работ.
Опасные находки вывезены на полигон и уничтожены. По данным регионального ведомства, с начала года в регионе было обнаружено и уничтожено 19 751 взрывоопасных предметов, из них 87 авиабомб.