Москва19 мая Вести.В Вилюйском районе Якутии продолжается эвакуация фрагментов ракеты-носителя "Союз-2.16". Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения Якутии.

В настоящее время спасатели ведут совместную работу с представителями "Роскосмоса" по эвакуации отделяющихся фрагментов.

Оборудовали вертолетную площадку и начинаем эвакуацию найденных фрагментов приводятся слова заместителя начальника аэромобильного отряда службы спасения Павла Алексеева

Также на месте работают и экологи из Якутска, Москвы и Хабаровска. Они замеряют уровни радиации почвы и водоемов.