Фрагмент БПЛА, попавший на балкон в Туле, обезвредили и вывезли для уничтожения

Специалисты обезвредили обломок БПЛА, попавший на балкон дома в Туле Фрагмент БПЛА, попавший на балкон в Туле, обезвредили и вывезли для уничтожения

Москва23 июл Вести.Фрагмент беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который оказался на балконе многоэтажки в Туле, обезврежен, пострадавших нет, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Элемент беспилотника, обнаруженный на балконе многоквартирного дома в Туле в результате отражения воздушной атаки, обезврежен специалистами и изъят для дальнейшего уничтожения написал он в мессенджере MAX

Жильцы дома, эвакуированные в целях безопасности, вернулись в свои квартиры.

Ранее Миляев проинформировал, что в небе над Тульской областью были уничтожены пять украинских беспилотников.