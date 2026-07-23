Москва23 июлВести.Фрагмент беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который оказался на балконе многоэтажки в Туле, обезврежен, пострадавших нет, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Элемент беспилотника, обнаруженный на балконе многоквартирного дома в Туле в результате отражения воздушной атаки, обезврежен специалистами и изъят для дальнейшего уничтожениянаписал он в мессенджере MAX
Жильцы дома, эвакуированные в целях безопасности, вернулись в свои квартиры.
Ранее Миляев проинформировал, что в небе над Тульской областью были уничтожены пять украинских беспилотников.