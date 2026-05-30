Москва30 мая Вести.Средний размер пенсии мужчин, работавших курьерами, может достигать почти 45 тысяч рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Средний размер пенсии мужчин-курьеров в 2026 году в России может составить 44 883 рубля. При условии, что специалист на протяжении всей карьеры трудился официально и получал зарплату в размере 130 тыс. рублей на протяжении 43 лет отметил эксперт

Он также подчеркнул, что большинство курьеров работают как самозанятые, поэтому пенсионные взносы они должны вносить самостоятельно. Год стажа при этом стоит минимум 59 241 рублей.