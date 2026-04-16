Москва16 апрВести.Сроки оглашения Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пока глава государства не принял решение по срокам оглашения Послания. Как только это будет сделано, мы вас проинформируемсказал Дмитрий Песков
Последнее Послание президента РФ Федеральному Собранию было оглашено 29 февраля 2024 года. Это было 19-е послание Владимира Путина. Выступление прошло в Гостином дворе в Москве.