США и Британия оказались на дне в списке выживаемости больных в развитых странах США и Британия заняли последние места в рейтинге выживаемости больных

Москва14 апр Вести.Медицинские системы США и Великобритании заняли последнее и предпоследнее места в рейтинге развитых стран, демонстрирующем показатели смертности, которую можно было бы предотвратить при своевременном оказании помощи пациентам.

Рейтинг основан на результатах анализа британского Института исследований государственной политики, который рассмотрел ситуацию в 22 странах, сообщает газета The Daily Telegraph. Великобритания заняла в нем предпоследнюю строчку, несмотря на рекордные расходы на систему здравоохранения – 327 миллиарда долларов (около 25 триллиона рублей).

Согласно данным аналитиков, в Соединенном Королевстве в 2023 году на 100 тысяч человек приходилось чуть более 70 пациентов, смерти которых можно было бы избежать при эффективной медицинской помощи. В США, находящихся на последнем месте в списке, при этих же вводных умирают 95 человек.

Для сравнения, в рейтинге Института Швейцария занимает первую строчку. В этой стране из 100 тысяч человек погибают 34 пациента.

Ранее портал Axios сообщал, что власти США рассматривают возможность сократить расходы на здравоохранение ради продолжения войны с Ираном и ужесточения иммиграционного контроля.

Как в свою очередь заявлял спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Великобритания продолжает убийством западной цивилизации, в том числе и ее здравоохранения.