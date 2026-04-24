Госдеп США предложил награду до $10 млн за данные о союзнике Ирана в Ираке

Москва24 апр Вести.Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за информацию о лидере проиранской военизированной группировки "Катаиб Сайид аш-Шухада" Хашиме Финьяне Рахим ас-Сараджи. Об этом сообщается на странице программы Rewards for Justice ("Вознаграждение за правосудие") в соцсети X.

Как утверждает американская сторона, члены группировки, действующей в Ираке, совершали атаки на дипломатические объекты США, военные базы и персонал в Ираке и Сирии.

Ранее США также назначали вознаграждения за информацию о руководителях Корпуса стражей исламской революции и новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи.