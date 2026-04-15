Алла Пугачева отпразднует 77-летие на Кипре в семейном кругу

Москва15 апр Вести.Алла Пугачева встретит 77-й день рождения, который она отмечает 15 апреля, на Кипре. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Торжество пройдет в городе Лимасол в закрытом для посторонних посетителей заведении, которое будет арендовано специально для празднования.

Она будет отмечать только с семьей сказал собеседник агентства

По его словам, средний чек в этом заведении составляет 200–250 тысяч рублей.

14 апреля представитель исполнительницы Елена Чупракова опровергла появившиеся в ряде СМИ данные о возможном приезде Пугачевой в Россию в свой день рождения.

В октябре 2022 года Пугачева вместе с детьми переехала в Израиль, через год она ненадолго вернулась в Россию, где записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.

Осенью 2025 года певица утратила права в РФ на товарный знак "Рецитал".

Кроме этого, артистка рискует потерять исключительные права на товарные знаки "Алла Борисовна", "Кристина" и "Баронесса фон Орбах", срок действия которых истекает в текущем году.